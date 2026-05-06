El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habría gastado alrededor de $14 millones en la renovación de los muebles de un departamento que posee en el barrio porteño de Caballito, según se desprende de la declaración realizada por el contratista Matías Tabar, quien refaccionó la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

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La información se conoció hoy, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante la Justicia federal. En ese contexto, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, para profundizar la pesquisa.

Además, el fiscal Gerardo Pollicita avanzó con la indagatoria de Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas prestamistas vinculadas a la compra y venta del departamento en Capital Federal. Según se informó, Miano también es socio de Pablo Feijoo, hijo de la otra jubilada relacionada con el caso y señalado como gestor de la operación inmobiliaria.

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Por otra parte, la Justicia solicitó el peritaje del teléfono celular de Tabar con el objetivo de obtener información sobre las comunicaciones mantenidas con Adorni y Angeletti. A su vez, Lijo ordenó revisar llamadas y mensajes del periodista y productor Marcelo Grandio, identificado como amigo del jefe de Gabinete.

En las últimas semanas, a partir de testimonios y documentación aportada por distintos testigos, trascendió que los gastos en viajes al exterior y las compras de inmuebles se habrían realizado desde que Adorni asumió funciones en el Gobierno nacional.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas