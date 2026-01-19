Durante la primera quincena de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reforzó los controles en rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país, donde sancionó a 966 conductores por circular con alcoholemia positiva, en el marco de operativos diarios de prevención vial.

Ads

En total, se controlaron 231.962 vehículos en 2913 operativos realizados en 39 puntos estratégicos de alta circulación. Como resultado, se labraron 5085 actas de infracción por distintos incumplimientos a la normativa vigente, siendo la alcoholemia positiva la falta más frecuente.

Los registros más altos de alcohol en sangre detectados fueron superiores a 3 g/l en General Güemes, Salta; 2,84 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos; 2,71 g/l en la Ruta Nacional 12, en Misiones; 2,56 g/l nuevamente en Gualeguaychú, Entre Ríos; y 2,48 g/l en las rutas nacionales 117 y 14, en Corrientes.

Ads

Puede interesarte

Además, los controles permitieron detectar 838 infracciones por falta de RTO/VTV, 586 por no portar la documentación obligatoria, 586 por no utilizar el cinturón de seguridad, 372 por circular con patente inexistente o adulterada y 30 por uso indebido de banquinas, una maniobra considerada de alto riesgo para la seguridad vial.

Desde la ANSV remarcaron que estas cifras reflejan las principales conductas peligrosas al volante y recordaron que conducir implica una responsabilidad individual indelegable. El incumplimiento de las normas de tránsito, como manejar alcoholizado o sin los elementos de seguridad, no constituye una falta menor y es motivo de sanción.

Ads

Durante los operativos, los agentes verifican la documentación obligatoria, el consumo de alcohol, el uso de elementos de protección y la correcta colocación de las patentes, con el objetivo de reducir los siniestros viales durante la temporada de verano.

Puede interesarte

En paralelo, durante la primera quincena de enero, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) fiscalizó 46.731 vehículos de transporte de carga y pasajeros en distintos puntos del país, entre ellos 30.460 camiones y 16.271 micros.

Como resultado de esos controles, se labraron 1019 actas de infracción -416 a camiones y 603 a micros- y se dispuso la retención de 116 vehículos, de los cuales 87 fueron camiones y 29 micros.