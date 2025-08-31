En su mejor carrera desde que está en Alpine, el argentino Franco Colapinto logró un valioso 11° puesto en el GP de Países Bajos que se desarrolló en Zandvoort que lo dejó a las puertas de sus primeros puntos en Alpine.

En una competencia con muchas variables, Oscar Piastri fue un sólido líder de punta a punta y la rotura del auto de Norris, dejó al local Max Verstappen en el segundo puesto mientras que completó el podio Isaac Hadjar uno de los rookies de la temporada, subiendose por primera vez a ese lugar de privilegio.

Verstappen apostó por los neumáticos blandos, como también Colapinto y eso les permitió un mejor rendimiento en el inicio. El piloto local le ganó el puesto a Norris, pero cuando el neumático se desgastó, el representante de McLaren recuperó el segundo lugar.

En el fondo, el argentino tuvo un buen inicio, ganó dos lugares superando incluso a su compañero Gasly, pero el equipo le indicó que tenía que dejarlo pasar porque tenía neumático medio y mejor rendimiento. Después de detenerse en boxes, quedó en el fondo pero Lewis Hamilton sufrió un golpe que obligó a la salida del Safety Car.

Con muchas partes de auto sueltas en la pista, había peligro de algún problema. El desarrollo de la carrera era parejo en el pelotón en el que estaba el pilarense. Se sostuvo en el puesto 14, detrás de su compañero pero a buen ritmo, manteniendo la distancia y siendo sobrepasado por un Alonso que venía muy rápido desde el fondo.

El segundo incidente de la final fue con Antonelli, que queriendo pasar a Leclerc en la curva de peralte, tocó a la Ferrari y lo sacó de pista en una maniobra peligrosa. En un ingreso masivo a boxes por el auto de seguridad, Colapinto perdió mucho tiempo en calle de boxes y cayó al final del pelotón.

Siguió luchando, ganó un puesto para quedar 14 y a pesar de la apuesta de varios pilotos con cambio de neumáticos; no hubo mayores sorpresas. El último golpe de escena fue la rotura del motor de Lando Norris que lo dejaba segundo a Verstappen y le permitía subir al podio al rookie Hadjar.

La última apuesta fue poner neumáticos blandos y en el reinicio Colapinto ganó dos posiciones, pero se topó con Gasly que venía lento y no le permitió seguir avanzando. Con la sanción para Kimi Antonelli, terminó en el puesto 11 a sólo un lugar de los puntos completando su mejor carrera en el equipo rosa.

En el campeonato, un gran triunfo para Piastri de punta a punta que le permite seguir escapándose en la cima, mientras que para Hadjar fue un momento histórico con su primer podio.

La próxima parada de la categoría será entre el 5 y 7 de septiembre (la próxima semana) en Monza, Italia con Colapinto tratando de aprovechar el envión de un buen resultado.

FINAL– GP de Países Bajos 2025 (Zandvoort)

1. Oscar Piastri (McLaren) – 1:20.894

2. Max Verstappen (Red Bull) – +1.271

3. Isaac Hadjar (Racing Bulls) – +3.233

4. George Russell (Mercedes) – +5.654

5. Alexander Albon (Williams) – +6.327

6. Oliver Bearman (Haas) – +9.044

7. Lance Stroll (Aston Martin) – +9.497

8. Fernando Alonso (Aston Martin) – +11.709

9. Yuki Tsunoda (Red Bull) – +13.597

10. Esteban Ocon (Haas) – +14.063

11. Franco Colapinto (Alpine) – +14.511

12. Liam Lawson (Racing Bulls) – +17.063

13. Carlos Sainz (Williams) – +17.376

14. Nico Hülkenberg (Sauber) – +19.725

15. Gabriel Bortoleto (Sauber) – +21.565

16. Kimi Antonelli (Mercedes) – +22.029

17. Pierre Gasly (Alpine) – +23.629

18. Lando Norris (McLaren) – sin tiempo

19. Charles Leclerc (Ferrari) – sin tiempo

20. Lewis Hamilton (Mercedes) – sin tiempo

