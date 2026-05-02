El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) presentó el cronograma de actividades de mayo en la Casa Mariano Mores (Alem 2469), con conciertos gratuitos todos los sábados a las 20:00 y visitas guiadas durante la semana en el histórico Chalet Ave María de Mar del Plata.

Ads

El espacio invita a marplatenses y turistas a recorrer la trayectoria del reconocido músico mediante visitas guiadas los lunes, miércoles y viernes a las 11:00. Durante estos recorridos, se abordan aspectos de su carrera, anécdotas personales y su vida cotidiana en la ciudad, con acceso a distintas habitaciones y una exhibición fotográfica familiar. La entrada es libre y gratuita.

Además, se encuentra disponible un servicio educativo destinado a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario, centrado en la historia del tango, la biografía de Mariano Mores y el desarrollo histórico de Mar del Plata. Las personas interesadas pueden inscribirse por correo electrónico a [email protected] o comunicarse al teléfono 4997970 (interno 2944).

Ads

Puede interesarte

Los espectáculos musicales se desarrollarán los sábados a las 20:00 en el marco del Ciclo Borges, con entrada gratuita y recomendación de asistir con 30 minutos de antelación debido a la capacidad limitada del espacio.

El cronograma incluye la presentación de la compañía Tango Furia con un espectáculo inmersivo que fusiona tango con otros estilos; el Trío Altiyero con un repertorio instrumental de bandoneón, contrabajo y piano; el Dúo Mano a Mano celebrando sus 20 años de trayectoria; la cantante Lucía Albornoz con un repertorio que cruza folklore y tango; y la obra Cuartito azul, que recorre la historia de Mariano Mores a través de música y danza.

Ads

Para más información, se puede contactar al teléfono 4997970 (interno 2944), escribir a [email protected] o consultar las redes sociales oficiales bajo el usuario @casamarianomores.