El próximo viernes en el Hotel Provincial, se llevará adelante un nuevo festival de boxeo amateur y profesional que tendrá como plato fuerte tres peleas rentadas con dos títulos Internacionales AMB Cono Sur en juego.

Uno de los protagonistas de esos combates será el marplatense Santiago “El Potro” Sánchez que irá por su primera corona enfrentándose con Lázaro Escobar de General Roca y el otro, el interminable Rubén “Siru” Acosta que a sus 46 años volverá a subirse a un cuadrilátero para buscar un nuevo cinturón. Se enfrentará con el paraguayo radicado en Mar del Plata Gustavo Domínguez Chamorro en peso Crucero.

Además, Emanuel Pérez hará su cuarta pelea en el campo rentado enfrentándose con Martín Rivero a quien ya enfrentó en su segunda presentación y lo derrotó por lo que ahora, el visitante tendrá revancha.

Tanto antes como después de los grandes atractivos, habrá una muy buena cantidad de peleas amateurs donde una vez más los gimnasios de Mar del Plata podrán exponer a sus grandes valores en ascenso, pero también a otros más avezados que quieren pasar al profesionalismo.

El pesaje profesional será este jueves a las 18 en el Hotel Atlantic ubicado en Córdoba 2050 y el de las peleas amateurs será el viernes de la velada, pero desde las 14 en el gimnasio Rambla Box (Las Heras y la Costa).

Cabe recordar que en todos los gimnasios que participarán se pueden conseguir entradas anticipadas a 10 mil pesos, mientras que la noche del evento se pueden comprar en el ingreso al Provincial a 12 mil pesos la general y 20 mil el ring side.

Combates Amateur

Ismael Barrios (La Roca) vs. Gaspar Almirón (Gimnasio Sosa) 55 kg

Kevin Techera (Rambla Box) vs. Adrián Butte (Sarro Box) 64 kgs

Axel Barreto (La Roca) vs. Yoel Haik (Pitu Box) 60 kgs

Marcelo Albornos (Rambla Box) vs. Bautista Vallar (Mitre Box) 53 kgs

Leonardo Sánchez (Imperio Box) vs. Dilan Ludueña (Maldonado) 64 kgs.

Iñaki Curi (La Roca) vs. Franco Bulacio (Mitre Box) 75 kgs.

Juan Bernal (Necochea) vs. Juan Fiadino (Maravilla Sosa) +de 91 kgs

COMBATES PROFESIONALES

Emanuel Pérez (Rambla Box) vs. Martín Rivero - Super Gallo (4 rounds)

Santiago “El Potro” Sánchez (Imperio) vs. Lázaro Escobar (Gral. Roca) - Título Internacional AMB Cono Sur Vacante - Categoría Pluma

Rubén “Siru” Acosta (Rambla Box) vs. Gustavo Dominguez Chamorro (Rocha Box) - Título Internacional AMB Cono Sur Vacante - Categoría Crucero

Combates Amateur

Bautista Posse (Villalobo) vs. Jesús Almirón (Meneses) - 66 kgs.

Máximo Madricardo (Gym Navarrete) vs. Juan Beneton (Necochea) - 69 kgs

Rodrigo Golisciano (Villalobo) vs. Agustín Vega (Necochea) - 69 kgs.

Rodrigo Mollo (Gimnasio Sosa) vs. Cristian Leiva (Mitre Box) - 64 kgs.

Santiago Quinteros (Villalobo) vs. Agustín Pérez (Necochea) - 73 kgs.

Franco Acosta (Rambla Box) vs. Nahuel Almirón (Mitre Box) - 69 kgs