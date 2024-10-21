Carne vacuna: "Se incrementó el número de clientes, pero cayó el consumo"
La Cámara de la Industria de Carnes y Derivados anunció que la caída fue de un 12,3% entre enero y septiembre.
La Cámara de la Industria y el Comercio de carnes y Derivados (CICCRA) anunció que el consumo de carne vacuna per cápita bajó un 12,3% entre enero y septiembre de 2024 respecto a igual período de 2023.
Esto implica 46,8 kilos/año por persona en el promedio y una caída de 6,6 kilos por habitante.
Al respecto, un comerciante del rubro comentó en diálogo con El Marplatense que “en la semana siempre se maneja una cierta cantidad de gente, pero ha bajado el consumo de la carne. Hoy la gente se ha volcado por el corte económico, siempre buscando la oferta y ahorrar para el bolsillo”.
No obstante, consideró que “hubo una baja en comparación a otros meses, pero en octubre ya repunta”.
Por otro lado, comentó que “la gente siempre busca un descuento y ahora viene los sábados para hacer compras grandes y mantenerse durante la semana. Las promociones bancarias han traído un poco más de gente”.
Asimismo, detalló que “el corte que más está saliendo hoy en día es la paleta, roast beef y el sábado aprovechan con el descuento para comprar asado y darse un gusto. Las personas ha cambiado la forma de comer”.
En consonancia. otro carnicero explicó que “e el consumo promedio per cápita en una familia tipo se nota que ha disminuido entre un 10 y 15%. La cantidad de clientes, a pesar de seguir siendo la misma, hace que la baja del promedio de kilo semanal se note”.
“Una familia antes te consumía cinco kilos de carne por semana, ahora te consume tres y eso se siente”, detalló.
De modo que “a pesar de que la carne no está aumentando, tiene que ver con el poder adquisitivo de la gente. Las cosas no incrementan su valor, pero los sueldos siguen estando lejos, se pone difícil completar la canasta familiar”.
“Seguimos manteniendo la misma clientela, vienen con la misma frecuencia hasta se puede decir que se incrementó el número de clientes, pero cayó el consumo”, concluyó.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión