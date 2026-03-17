El escritor Carlos Alberto Sulleiro presentará su nueva novela Grupo este sábado 21 a las 18:00 en Dickens Pub (Diagonal Pueyrredon 3017), con entrada libre y gratuita.

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Durante la presentación, los asistentes podrán participar de una charla con el autor y el equipo de Editorial Gualicho, en un encuentro que promete recorrer los ejes narrativos de la obra, atravesados por el deber policial, el idealismo político y una trama de conspiraciones internacionales.

La obra propone un thriller noir ambientado en una Argentina convulsionada, donde un grupo de ciudadanos decide actuar al margen de la ley, tensionando los límites entre justicia y venganza.

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“Hay secretos que no pueden permanecer enterrados por siempre. En las sombras de una Argentina convulsionada, un grupo de ciudadanos decide que la ley no es suficiente. ¿Hasta dónde llegarías por tus convicciones?”, plantea la premisa de la novela.

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