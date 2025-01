El cantante y humorista Carlos García presenta un show en el que se propone mostrar las habilidades de quien sabe como hacer para divertir y sorprender, interpretando varios estilos musicales y llevando el ritmo del espectáculo con el humor que lo caracteriza. Además, en esta propuesta diferente utiliza recursos audiovisuales que resaltan los momentos icónicos de la noche y hace gala de una trayectoria de 40 años de carrera en los más diversos y prestigiosos escenarios de nuestro país y Latinoamérica.

"Tengo muy buenas expectativas con este show, que resume los años carrera y oficio, más una hermosa puesta tecnológica que me permite ejecutar diversos instrumentos musicales. Además, usar la conexión de internet para transmitir el show a todo el mundo; una cámara en vivo que me da la posibilidad de usar otros recursos para el humor; una notebook online que me permite disponer de la actualidad y mostrar la IA para hacer música; imágenes; entre otras propuestas que el público va a disfrutar", adelantó el artista.

García, ganador en el Festival de Viña del Mar, el Festival Internacional del Humor en Bogotá, además de estar presente en varios festivales en la Argentina y de hacer temporada de verano en nuestra ciudad, plantea un show único y de gran calidad, con momentos de mucha emoción y el disfrute y la diversión asegurada, desde el lunes 6 de enero a las 21:30 en el Orión Concert (Av. Luro y La Costa) y todos los lunes y martes del verano hasta la llegada de Semana Santa.

La propuesta es ambiciosa y muy concreta, porque también abre la oportunidad a disfrutar buena gastronomía en la esquina más transitada de la ciudad, apreciando un espectáculo de nivel internacional, con sonido, pantalla e iluminación de última generación que sorprenderá al público, en el reencuentro tras un lapso de 10 años desde su última presentación en este escenario marplatense.

"Semana a semana el show puede ir variando de acuerdo a la actualidad, es decir, un programa en vivo con muchas variables pero un solo tipo para hacer todo. Es un tremendo desafío unipersonal, desde que compré las maderas y las lijé para armar la pantalla, cortar los caños para colgar las cabezas móviles, editar los videos, armar los tracks del show, hacer la gráfica, o producir el show de principio a fin. El fin soy yo, es decir, un laburante que conoce el oficio del que vivo hace 40 años", reforzó el humorista, quien invitó al público a disfrutar del show en las noches de Orion Concert.