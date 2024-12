Mientras crece la polémica y los reclamos por el recorte de medicamentos con cobertura del 100% efectuado por el PAMI, el ministro de Economía Luis Caputo defendió la medida y aseguró que solo el 11% de los pasivos se encuentra por debajo de la línea de la pobreza.

“Creo que es importante remarcar que en nuestro mandato le han ganado los jubilados a la inflación por 20 puntos”, respondió Caputo en el canal LN+, en relación a que más de 6 de cada 10 jubilados perciben la mínima. “Es una recuperación muy grande. El año pasado perdieron 30 puntos en términos reales”, agregó.

En esa línea, el ministro dijo que le encantaría que la recuperación fuera mayor, aunque remarcó que no pueden “hacer magia”. Y allí explicó que 9 de cada 10 jubilados que perciben la mínima son personas que se adhirieron por moratoria y “no completaron sus aportes, ni mucho menos”.

“En realidad los que han completado sus aportes ganan más que el doble. En algunos casos también cobran pensión, o sea que ganan casi el triple”, comparó. Y en ese marco, aseguró: “La pobreza dentro de los jubilados es solo del 11%. Es mucho, pero si lo comparás con la pobreza general del país, ni hablar de los más chicos, es menor”.

Días atrás, el Gobierno nacional puso nuevos límites para la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados del PAMI, por lo que de ahora en más no podrán acceder aquellos que tienen ingresos netos mayores a 1,5 haberes previos mínimos, unos $390.000, o no poseer más de un inmueble.

Por otra parte, Caputo se refirió una vez más a la salida del cepo cambiario -una de las medidas que más expectativas genera en el gobierno de Javier Milei-, donde aseguró que el objetivo es eliminarlo en el transcurso de 2025 y mencionó la exclusión del proyecto de ley de Presupuesto 2025 del temario de sesiones extraordinarias en el Congreso.

“Preferiría que pase porque es una buena señal. Pero, si para que pase hay que arriesgar o sacrificar nuestra ancla fiscal, que es lo más importante de nuestro modelo, no vale la pena”, subrayó.

Y añadió: “Con el crecimiento proyectado del año que viene, las provincias recibirán más. Nosotros, a nivel nacional, sacamos el Impuesto PAÍS que era un punto y medio de producto. El esfuerzo más grande ya lo hacemos nosotros. Me encantaría dar más a las provincias, pero los que no tenemos plata somos nosotros y no vamos a comprometer el equilibrio fiscal”.

“Hablar del timing es hacer futurología y no puedo hacerla, pero estamos bien encaminados”, adelantó. “Podemos hacerlo de forma gradual, como todo durante este año. Si llegamos a un acuerdo con el Fondo, se podría hacer incluso antes”, analizó y marcó: “En un principio, la agenda es la que planteó el presidente. A medida que la inflación siga en baja, para cuando saquemos el cepo vamos a estar tranquilos de que será sin ningún sobresalto”.

"Nos pueden decir que salgamos del cepo ahora, pero siempre decimos que se tienen que cumplir condiciones que todavía no están; hay que lidiar con flujos y stocks, y hay que solucionar. Pero estamos en buen camino y lo importante es no desviarse”, concluyó el ministro.

Fuente: DIB