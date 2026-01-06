Un siniestro vial ocurrido durante la madrugada en la zona de avenida Champagnat derivó en una situación de extrema tensión que terminó con un hombre detenido y una efectiva policial agredida.

El hecho se registró a la altura de las calles 11 de Septiembre y Balcarce, y motivó la intervención del Comando de Patrullas tras un llamado al 911.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron dos vehículos colisionados —un Volkswagen Golf y un Chevrolet Corsa— y a varias personas enfrentándose entre sí. De acuerdo a las primeras averiguaciones, el conductor del primer vehículo, un hombre de 46 años, habría impactado contra el otro rodado, en el que viajaban tres hombres. En el medio del caos, descendió del auto en aparente estado de ebriedad y comenzó una pelea a golpes de puño.

Ante la intervención policial para frenar la gresca y solicitarle la documentación correspondiente, el sujeto se negó a colaborar y reaccionó de manera violenta, golpeando en el rostro a una oficial de 32 años. Si bien la agente no sufrió lesiones de consideración, el agresor fue inmediatamente reducido y demorado en el lugar.

Minutos más tarde se hizo presente personal de Tránsito, que labró actas de infracción por negarse a realizar el test de alcoholemia y por falta de documentación, además de proceder al secuestro del vehículo involucrado.

La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Vicente Daniel, quien avaló la aprehensión y ordenó notificar al imputado por los delitos de lesiones leves agravadas y resistencia a la autoridad, disponiendo su traslado a sede judicial.

