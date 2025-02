A partir del Día Mundial contra el Cáncer que tuvo lugar el martes pasado, el coordinador del Servicio de Oncología del Hospital Privado de Comunidad (HPC), Omar Carranza, resaltó que se ha logrado “cronificar” la enfermedad para que el paciente tenga una vida “relativamente normal”.

En primer lugar, sostuvo que el cáncer es "una enfermedad en la que un grupo de células que, por ciertas alteraciones como mutaciones, empiezan a desarrollar mecanismos a través de los cuales pueden crecer infinitamente, potenciar sus capacidades e incluso permitir la invasión de vasos sanguíneos para irse a otros órganos".

Además, en diálogo con “Los datos del día” de Mitre Mar del Plata (FM 103.7) subrayó que estas células "tienen un crecimiento totalmente descontrolado que genera un consumo de la energía de la persona y provoca graves problemas al alterar el funcionamiento de los órganos normales".

“Gobalmente, el cáncer es una enfermedad en la que crece el diagnóstico de casos anualmente y se debe a que la padecen personas mayores, por lo que a medida que envejece la población el número de pacientes con cáncer va a ir creciendo. Se cree que en los próximos 20 años los diagnósticos de cáncer van a crecer en un 50%”, advirtió el especialista en oncología.

Cómo prevenir el cáncer

Por otro lado, comentó que “se deben evitar los factores predisponentes del cáncer, como el cigarrillo, que es el principal factor de riesgo de múltiples tumores, el sobrepeso y la obesidad, ya que generan un estado proinflamatorio y también son un factor condicionante de algunos tumores, y el consumo excesivo de alcohol, otra medida que está al alcance de cualquiera”.

Asimismo, añadió: “También está relacionado a la vida sedentaria y con mucho estrés que llevamos hoy. Ahora que estamos en verano, es importante mencionar que hay que evitar la exposición al sol en los horarios que sabemos que son malos, entre las 11 y las 16, porque eso predispone al cáncer de piel”.

En paralelo, el coordinador del Servicio de Oncología del HPC contó que “a nivel social hoy el cáncer dejó de ser tabú y se sabe que es una enfermedad que cuando se diagnostica precozmente se puede curar en una amplia proporción de pacientes, y en quienes no, se consiguen supervivencias muchas más largas que hace 15 años”.

“En cuanto a mejoría, los resultados que tenemos hoy no tienen precedentes. Hay pacientes que vienen con la enfermedad muy avanzada y con ciertos tratamientos conseguimos que la enfermedad retroceda y ese retroceso se mantenga en el tiempo. Si bien a veces no podemos curarlo, logramos cronificarlo y que el paciente tenga una vida relativamente normal. No solo aumentamos el tiempo de vida, sino la calidad”, concluyó Carranza.