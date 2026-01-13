Dos personas sufrieron heridas de diversa consideración tras producirse un choque entre un micro de larga distancia que llevaba a 25 pasajeros y un camión a la altura del kilómetro 77 de la Ruta 9, a la altura de la ciudad de Campana.

Según información, el accidente ocurrió en la noche del lunes cuando el ómnibus que había salido desde la Ciudad de Buenos Aires y se dirigía a la provincia de Salta, fue embestido desde atrás por un camión Mercedes Benz Blu Teck.

Como consecuencia del impacto, el conductor del camión y una mujer de 37 años que viajaba en el micro debieron ser trasladados hacia el Hospital de Campana para ser asistidos, mientras que el chofer del ómnibus y el resto de los pasajeros no sufrieron heridas.

En tanto, a raíz del hecho los carriles medio y lento de la Ruta 9 quedaron obstruidos, por lo que la circulación quedó habilitada únicamente por el carril rápido y en el lugar intervino personal de la Comisaría de Campana, mientras que la causa quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 2 de esa ciudad.

Fuente: NA

