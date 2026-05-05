La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud y junto a la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, lanzó la campaña “Alto HTA! Reduce tus riesgos”, con el objetivo de prevenir y detectar a tiempo la hipertensión arterial.

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La iniciativa se desarrollará durante todo el año con acciones en los centros de salud, donde se capacitará a los equipos médicos y se reforzará la importancia del diagnóstico precoz y el control adecuado de la presión arterial.

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Como actividad central, el 17 de mayo —Día Internacional de la Hipertensión— se realizará una jornada abierta a la comunidad en el playón de la Catedral de Mar del Plata, de 10 a 13, con controles gratuitos y tareas de concientización.

Además, desde el 18 de mayo y durante 30 días, la campaña se instalará en el CEMA, donde se ofrecerán mediciones de presión, asesoramiento y educación nutricional para los vecinos.

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También habrá talleres y actividades en los CAPS durante todo mayo, orientadas a promover hábitos saludables. Desde el área de Salud recordaron que la hipertensión es una enfermedad silenciosa y uno de los principales factores de riesgo de infartos y ACV, por lo que su control es clave para mejorar la calidad de vida.