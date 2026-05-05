Campaña contra la hipertensión en Mar del Plata
Habrá controles gratuitos, actividades en CAPS y una jornada central el 17 de mayo.
Habrá controles gratuitos, actividades en CAPS y una jornada central el 17 de mayo.
La convocatoria incluye a todas aquellas familias que dispongan de un tensiómetro automático en sus casas.
Eliminar el sodio en las comidas favorece la deshidratación, previene enfermedades y ayuda a bajar de peso.
Luego de ganar una beca de $10 millones por el proyecto “Incorporación de farmacéuticos y Marketing social a través de aplicaciones móviles en salud”, las autoridades anunciaron que dispondrán de dos tensiómetros en las farmacias de la ciudad.