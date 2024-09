El Ministerio de Salud introdujo recientemente cambios en la forma de acceder al Registro del Programa Cannabis (REPROCANN) que han sido vistos con desconfianza desde los sectores relacionados con el cultivo de esta planta para fines medicinales. “Lo que hace es limitar más el acceso a las terapias del cannabis”, aseguraron desde la Confederación Cannábica.

El Registro habilita a poder cultivar solamente o, en el caso de sociedades civiles o fundaciones, a cultivar para sus socios. Esto, que dependen de una ley del Ministerio de Salud del 2017, tiene el espíritu de promover la investigación médica científica, el uso medicinal terapéutico paliativo del dolor y derivados, el cuidado integral de la salud.

Sin embargo, según indicó Verónica Maidana, integrante de la Confederación, “el REPROCANN estaba en stand by. Hay más de 100.000 solicitudes pendientes de revisión, que vienen del Gobierno anterior”.

En diálogo con Primera Tarde, por Radio Mitre Mar del Plata, la especialista aseguró que con esta nueva resolución lo que se hace es “limitar más el acceso a las terapias del cannabis, porque lejos de simplificar sucede todo lo contrario”.

Como ejemplo, comentó que “en el caso de las ONG, en sus directorios deben presentar antecedentes penales, cuando sabemos que hay muchos cultivadores que tienen antecedentes por haber sido perseguidos cuando la actividad era ilegal”.

Para Maidana lo único que se logra con esta modificación es “formar más burocracia”, que sería lo contrario a lo que el Gobierno manifiesta que viene a combatir: “Es verdad que hay menor cantidad de personal en el Estado, pero a la vez hay un desconocimiento alrededor de este tema en particular”.

Sin embargo la preocupación no termina ahí, ya que según manifestó Maidana, desde ahora “tenés seis meses para volver a presentar tus papeles y renovar”. El problema es que el sistema parece no funcionar: “Acabo de ingresar por cuestiones administrativas y el propio sistema no te dice dónde presentar. Como que no hay nada detrás de la resolución. No te da las herramientas administrativas para que puedas cumplir con lo que la ley te está pidiendo”.

Para la referente de la Confederación Cannábica el horizonte es complicado. “La verdad a corto plazo no veo una salida, ni tampoco que el espíritu de las resoluciones que están sacando quieran ir a algún lugar. Esto es inscribirte donde ya estabas inscripto y te agrega nuevas trabas”, aseguró.