En septiembre, el Banco Provincia está de festejo. La institución, que abrió por primera vez sus puertas al público el viernes 6 de ese mes, en 1822, decidió celebrar a lo grande con nuevos descuentos y promociones en Cuenta DNI.

Ads

La billetera digital se suma a la celebración de este aniversario con una promo especial en comercios de gastronomía: el sábado 6 y domingo 7 de septiembre habrá un 30% de descuento en comercios de Gastronomía, con tope de $8.000 por persona.

Además, continúan las dos jornadas de ahorro en carnicerías, que serán los sábados 6 y 20, y los descuentos en comercios de cercanía, ferias, universidades y garrafas. Y como ya es habitual, a lo largo del mes habrá beneficios especiales en diferentes cadenas de supermercados con presencia en diferentes puntos del territorio bonaerense.

Ads

Puede interesarte



Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos de septiembre 2025

Los principales descuentos de septiembre con el monto que hay que pagar para alcanzar el tope de descuento:

Especial Cumpleaños Banco Provincia : 30% de descuento, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

: 30% de descuento, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos. Carnicerías, granjas y pescaderías : 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos. Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos.

: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Garrafas : 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).

: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000). Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Ads