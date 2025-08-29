Cambios en Cuenta DNI durante septiembre: uno por uno, todos los beneficios
La billetera digital del Banco Provincia confirmó los descuentos que regirán desde el mes entrante. Habrá un 30% de descuento en comercios de Gastronomía el sábado 6 y domingo 7.
En septiembre, el Banco Provincia está de festejo. La institución, que abrió por primera vez sus puertas al público el viernes 6 de ese mes, en 1822, decidió celebrar a lo grande con nuevos descuentos y promociones en Cuenta DNI.
La billetera digital se suma a la celebración de este aniversario con una promo especial en comercios de gastronomía: el sábado 6 y domingo 7 de septiembre habrá un 30% de descuento en comercios de Gastronomía, con tope de $8.000 por persona.
Además, continúan las dos jornadas de ahorro en carnicerías, que serán los sábados 6 y 20, y los descuentos en comercios de cercanía, ferias, universidades y garrafas. Y como ya es habitual, a lo largo del mes habrá beneficios especiales en diferentes cadenas de supermercados con presencia en diferentes puntos del territorio bonaerense.
Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos de septiembre 2025
Los principales descuentos de septiembre con el monto que hay que pagar para alcanzar el tope de descuento:
- Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.
- Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión