La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sumará un cambio importante a partir de abril de 2026: el pago del trámite pasará a realizarse de manera anticipada, antes de asistir a la planta.

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Con este nuevo esquema, los conductores deberán abonar el servicio al momento de sacar el turno por internet, dejando atrás la posibilidad de pagar el mismo día de la revisión en la mayoría de los centros.

El sistema, conocido como “prepago”, ya comenzó a implementarse en varias plantas y se prevé que se extienda progresivamente hasta cubrir la totalidad de las sedes.

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Para completar el trámite, los usuarios podrán pagar mediante tarjeta de débito, crédito o código QR, todo de forma digital a través de la web oficial.

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Según explicaron desde las autoridades, la medida apunta a mejorar la organización del servicio, reducir tiempos de espera y hacer más eficiente la atención diaria en los centros de verificación.

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Si bien algunas plantas aún mantienen un sistema mixto que permite pagar en el lugar, la intención es avanzar hacia un modelo completamente anticipado en el corto plazo.

De esta manera, quienes tengan turno deberán asegurarse de completar el pago previamente, ya que de lo contrario podrían perder la reserva o sufrir demoras al momento de realizar la inspección obligatoria.