En el marco de las mesas de diálogo intersectorial entre representantes de cámaras empresarias, gremios y técnicos portuarios, que buscan soluciones a la crisis que afecta el empleo y la cadena de valor pesquera, se alcanzaron hoy acuerdos para evitar paros totales en el Puerto de Mar del Plata. En este marco, las entidades que agrupan a los prestadores de servicios de estibaje, responsables de optimizar la carga en barcos, camiones y contenedores, anunciaron un incremento del 9% en las tarifas vigentes.

Las cooperativas de trabajo justificaron esta decisión en un documento, argumentando que “a pesar del complejo contexto económico general y del que atraviesa particularmente nuestra industria, esta decisión se tomó para corregir el cuadro tarifario”. El ajuste responde al aumento del costo de vida registrado por el INDEC, que entre noviembre de 2024 y junio de 2025 acumuló una inflación del 20,2%, junto con el incremento de los costos operativos de las empresas prestadoras del servicio.

La medida, comunicada directamente a las cooperativas por Carlos Nacer de Fecooaport Ltda., Santiago Pratto de la CESAP y Alberto Ovejero de la cámara de servicios portuarios, no fue consensuada con las cámaras empresarias, lo que generó cierta controversia en el sector.

Por otra parte, el Puerto de Mar del Plata registró avances significativos en el comercio exterior. Según informó Emilio Bustamante, director de la Terminal de Contenedores 2 (TC2), el primer semestre de 2025 mostró un aumento del 41% en el volumen de operaciones respecto al mismo período de 2024, movilizando un total de 5.492 TEUs (unidades equivalentes a contenedores de 20 pies).

Bustamante destacó: “Durante los seis primeros meses del año, TC2 avanzó en múltiples direcciones: fortaleció su conectividad comercial y diversificó su matriz exportadora”. Además, la naviera CMA CGM anunció que su servicio Atlas, que conecta Mar del Plata con el puerto de Santos en Brasil, operará semanalmente en lugar de quincenalmente.

En cuanto a la carga a granel, TC2 amplió su oferta de servicios logísticos. Bustamante resaltó el orgullo de los trabajadores por haber operado simultáneamente dos buques de comercio exterior, el Artemis de CMA CGM en el muelle 2 y el MV Prince of the Seas en el muelle 3, un hito que no se registraba en más de 15 años.

A pesar de estos avances, el sector pesquero en Mar del Plata enfrenta tensiones, con empresas procesadoras en riesgo, conflictos laborales y costos operativos en aumento. La estiba ajustó sus tarifas, pero la cadena de valor aún debe adaptarse a las condiciones económicas actuales para superar los desafíos que persisten en la actividad.

Fuente: con información de Noticias Argentinas