Vecinos del barrio Autódromo denunciaron a este medio que los camiones recolectores de residuos no frecuentan la zona y que, por este motivo, se forman numerosos microbasurales. Al mismo tiempo, alertaron por el estado de las calles, que no son más que barro y charcos, e imposibilitan el paso de vehículos.

Según comentó el presidente de la Sociedad de Fomento, Mario Daguerre, los residuos de otros microbasurales que se encontraban en el barrio en realidad fueron retirados por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).

A su vez, en diálogo con El Marplatense, añadió que los trabajadores del OPISU “son de la Provincia, quienes están haciendo muchas tareas de limpieza, como los trabajos que realizaron en los fluviales de la plaza”.

Por otra parte, también advirtió que “en todo el barrio tenés muchísimas luces que no andan” y que los camiones de basura “pasan cuando quieren, por algunos lugares todos los días y por otros, directamente nunca".

“Las calles están detonadas”, concluyó el refente vecinal, visiblemente indignado por la situación que atraviesa el barrio Autódromo.

