Diego García, concejal de Unión por la Patria, presentó este lunes un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante solicitando al Ejecutivo que realice tareas de engranzado, bacheo y puesta en valor de espacios públicos en los barrios Florencio Sánchez, Cerrito Sur y San Martín.

La iniciativa surge a partir de reclamos vecinales sostenidos durante todo el 2025 , año en el que no se concretó ninguna mejora estructural en las calles ni en los espacios verdes de la zona. “ Comenzamos el 2025 reclamando por el estado de estas calles y terminamos el año sin respuestas. Arrancamos un nuevo año y la situación sigue exactamente igual ”, señaló el edil.

El expediente describe el notorio deterioro de las calles , que dificulta la circulación tanto de vehículos como peatonal, especialmente en días de lluvia, y afecta el acceso al transporte público, los servicios de emergencia y la recolección de residuos. A esto se suma la presencia de microbasurales y el abandono de plazas y espacios verdes.

En ese marco, García remarcó la necesidad de una distribución más equitativa de los recursos municipales , sobre todo en referencia a la Tasa Vial: “ Todos los marplatenses y batanenses pagamos la Tasa Vial, pero no todos los barrios reciben el mismo nivel de obras. Es necesario que estos recursos se vean destinados también a barrios como Florencio Sánchez, Cerrito Sur y San Martín, hablamos de zonas con serios problemas en cuanto a la infraestructura y que no reciben atención del municipio ”.

El proyecto solicita que el EMVIAL evalúe la realización de tareas de engranzado y bacheo en el polígono comprendido por las avenidas Antártida Argentina, Fortunato de la Plaza, Mario Bravo y la calle Cerrito. Además, se solicita que el EMSUR avance en la puesta en valor de plazas y la limpieza y el mantenimiento periódico de microbasurales .

"Estamos hablando de condiciones mínimas de infraestructura urbana para garantizar calidad de vida. No es un pedido extraordinario, es una obligación del Estado municipal ”, concluyó el concejal.

