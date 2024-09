La caída del consumo se evidencia en las estadísticas que llegan mes a mes y pone a la economía argentina en una profunda recesión. Ante este panorama, los consumidores encuentran estrategias para sortear la situación, recortando gasto en determinados rubros y manteniendo aquello que les parece indispensable.

Sergio Procelli, titular de Consumidores Argentinos, explicó a El Marplatense que lo que se está viendo es que la gente “está administrando los consumos de otra manera” y que eso “se ve en la caída del consumo en todos los rubros”.

“Ya no se ve gente con los carros llenos, los consumos son diarios, semanales; aquel que tiene tarjetas usa los beneficios y las promociones. La gente consume lo mínimo indispensable. Ya la alimentación se lleva mucho del ingreso que tengas, y el resto se va pagando como sea, hay cambio de planes”, manifestó.

En cuanto a los servicios, Procelli destacó que por ejemplo Internet y telefonía móvil son vistos como algo “necesario”, no como ocurría tiempo atrás que se trataba de algo “relacionado con la diversión”. Por eso donde se ve una mayor caída del consumo es en lo que son “salidas, compra de ropa, restaurantes”.

PREOCUPACIÓN

Claramente la situación es compleja porque no se observa un horizonte en el que la recesión pueda detenerse. “En términos generales y en términos de lo que es la caída del consumo son números que preocupan. Y otros números, que no tienen que ver con la economía, pero sí con lo social como la pobreza, también tiene que ver con esto: aumentos permanentes, los salarios que no acompañan esos aumentos”, consideró.

El referente de Consumidores Argentinos enfatizó que “lo que vemos es que se van actualizando las tarifas, los precios de energía son dolarizados, hay correcciones todo el tiempo y a su vez hay una política anunciada por el Gobierno y puesta en práctica como la quita del subsidio. Es el combo que vemos y que está afectando el bolsillo del consumidor”.

En cuanto a las tarifas, Procelli señaló que desde la entidad proyectan los aumentos con treinta o cuarenta días de anticipación, “pero la gente se da cuenta cuando la llega la boleta a la casa”. Y confió que “lo que sucede es que hay casi una tarifa personalizada, porque depende de lo que consumas, de en qué categoría estés, en qué zona vivís”.

“Cuando se habla de porcentaje de aumento hay que estar atento porque en algunos casos puede ser en un promedio como se denuncia, pero en otros casos puede ser más alto, porque a mayor consumo más caro pagás”, aclaró el titular de Consumidores Argentinos.