El Municipio informó que CAFEST Vol. 3 fue reprogramado para el sábado 23 de mayo de 2026 debido a condiciones climáticas, manteniendo el mismo horario, sedes y propuesta original.

Ads

La actividad, organizada a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, se llevará a cabo de 11:00 a 21:00 en la Villa Mitre y la Villa Victoria, con entrada libre y gratuita.

Desde la organización remarcaron que el cambio de fecha permitirá que el evento se integre al fin de semana largo, realizándose apenas una semana después de lo previsto inicialmente.

Ads

Puede interesarte

CAFEST contará con más de 40 cafeterías participantes, DJs en vivo, charlas, feria de emprendedores y espacios recreativos, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos y culturales más convocantes de la ciudad.

En sus ediciones anteriores, la propuesta reunió a más de 40.000 personas, posicionándose como una de las principales iniciativas del calendario local.

Ads