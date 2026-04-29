El informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dejó al descubierto un dato relevante para Mar del Plata: la caída en la cantidad de beneficiarios de programas sociales nacionales durante el inicio de 2026. La información, correspondiente al partido de General Pueyrredon, evidencia un recorte tanto en cobertura como en recursos.

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El programa Centros de Familia, uno de los principales dispositivos de asistencia territorial, registró en 2025 un total de 151 beneficiarios distribuidos en 11 centros, con la entrega de 341 vouchers y una ejecución presupuestaria de 8,1 millones de pesos. Sin embargo, en 2026 —con datos relevados hasta marzo— la cifra se redujo a 55 beneficiarios, con solo 5 centros en funcionamiento, 84 vouchers entregados y un presupuesto ejecutado de 2 millones de pesos.

La comparación interanual marca una caída significativa: más del 60% menos de personas asistidas, una reducción a menos de la mitad en la cantidad de espacios operativos y una baja considerable en los fondos destinados al programa. Este esquema refleja el impacto local del ajuste en políticas sociales impulsado por el Gobierno nacional.

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Desde el Ejecutivo sostienen que el recorte del gasto público forma parte de una estrategia para ordenar las cuentas del Estado, bajo la premisa de que una reducción del déficit generará estabilidad económica a largo plazo. No obstante, los datos muestran que ese proceso ya tiene efectos concretos en el territorio, especialmente en programas de cercanía que apuntan a sectores vulnerables.

El informe no detalla otros dispositivos sociales activos en el distrito ni nuevas herramientas de contención que compensen la reducción observada, lo que abre interrogantes sobre el alcance de la asistencia estatal en una ciudad con altos niveles de demanda social como Mar del Plata.

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