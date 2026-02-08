La categoría 2013 de Cadetes de San Martín de Mar del Plata se consagró campeona del prestigioso Torneo Nicolás Treviño, disputado en la ciudad bonaerense de Bolívar, luego de una final vibrante que se definió desde los doce pasos.

En el partido decisivo, el conjunto marplatense igualó 1 a 1 ante su par de Trenque Lauquen en el tiempo reglamentario. Tras un encuentro parejo y muy disputado, la definición llegó en la tanda de penales, donde San Martín mostró temple y precisión para imponerse por 5 a 4 y levantar la copa.

El logro es el resultado del esfuerzo colectivo, el compromiso de los jugadores y el trabajo sostenido del cuerpo técnico, que acompañó el crecimiento del plantel a lo largo del certamen. Con este título, San Martín vuelve a dejar en alto el nombre de Mar del Plata en una competencia de gran prestigio a nivel regional.

Nómina de jugadores campeones: Joaquín Pala Keller, Franco Christensen, Francisco Zurita, Roger María, Lisandro Del Manzo, Pedro Pelaez, Tobías Ruggeri, Mateo Benítez

Benjamín Gorosito, Santiago Onguino, Pedro Baylack, Lautaro Alonso, Bastián Carrera, Lautaro Bruno y Thiago Peralta.

Cuerpo técnico: Marcos Carbajo, Martín Ezequiel Sacco y Tomás Champredonde Ibarra.

