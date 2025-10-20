El diputado provincial del Frente Renovador, Carlos Puglelli, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para proteger la privacidad y la intimidad de los ciudadanos frente al uso de plataformas como Google Street View y Bing Maps, que registran y publican imágenes de calles, viviendas y bienes personales.

La iniciativa, denominada “Protección de la Privacidad en Plataformas Digitales de Geolocalización”, propone que cualquier persona pueda solicitar la supresión o difuminado de imágenes que involucren su rostro, su vivienda o sus bienes, de manera gratuita y sin necesidad de justificar la petición.

Según el texto, las empresas que operen en la provincia deberán habilitar un sistema digital gratuito y accesible para tramitar los pedidos de eliminación, con un plazo máximo de respuesta de 15 días hábiles. En caso de incumplimiento, se prevén sanciones que van desde multas económicas hasta la suspensión temporal del servicio.

“El objetivo no es frenar el desarrollo tecnológico ni limitar la información territorial, sino armonizar la innovación con la protección de la dignidad y la privacidad”, explicó Puglelli, quien citó como antecedente el fallo judicial que condenó a Google por difundir la imagen de una persona desnuda en su domicilio captada por Street View.

El legislador subrayó que el proyecto busca “llenar un vacío legal” en la normativa provincial y se apoya en principios internacionales como el derecho al olvido y la autodeterminación informativa, contemplados en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.

Finalmente, Puglelli destacó que la propuesta “no representa una traba para la tecnología”, sino que busca establecer un marco ético y responsable para el uso de datos visuales. “Queremos una provincia que avance digitalmente, pero con respeto por los derechos humanos fundamentales”, concluyó.

Fuente: Dib