Google Maps

Buscan garantizar el derecho a la intimidad frente a Google Street View y Bing Maps
La iniciativa del diputado provincial Carlos Puglielli propone que los usuarios puedan solicitar el difuminado o eliminación gratuita de imágenes de sus propiedades.
La iniciativa del diputado provincial Carlos Puglielli propone que los usuarios puedan solicitar el difuminado o eliminación gratuita de imágenes de sus propiedades.
La aplicación de geolocalización añadió información específica sobre los casos detectados por zonas.