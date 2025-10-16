La Comisión de Producción y Comercio Interior de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley que fomenta la producción de vehículos eléctricos y con tecnologías de energías alternativas en el ámbito del territorio bonaerense.

Se trata de una iniciativa presentada por el diputado Juan Martín Malpelli que se unificó con otras dos de la legisladora María Fernanda Bevilacqua, con el objetivo de que se lleve adelante la industrialización de vehículos de movilidad sustentable.

Entre otras cosas, propone la articulación entre el Estado provincial, las universidades, organizaciones de la sociedad civil, laboratorios de innovación y empresas privadas, en pos de coordinar acciones para el diseño, la implementación y financiación de las unidades, así como beneficios impositivos por el plazo de diez años que podrían ser prorrogables por otros diez.

La producción de vehículos eléctricos y con tecnologías de energías alternativas se enfoca en la fabricación de autos propulsados por motores eléctricos que utilizan baterías recargables (generalmente de iones de litio), eliminando la dependencia de combustibles fósiles.

Esta producción se complementa con la integración de energías renovables como la solar y eólica para la carga, y la optimización de los procesos de fabricación para reducir su huella de carbono, usando fuentes limpias y mejorando la eficiencia energética.

