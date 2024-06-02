Moda Sostenible: un paso hacia un futuro más verde
Adrián Caballero junto a las referentes pioneras de la moda sustentable, un recorrido de saberes para las nuevas generaciones y para la sociedad en general.
Adrián Caballero junto a las referentes pioneras de la moda sustentable, un recorrido de saberes para las nuevas generaciones y para la sociedad en general.
La Comisión de Producción y Comercio Interior dio dictamen a la unificación de iniciativas que apoyan la industrialización de vehículos eléctricos en territorio bonaerense.
Serán financiados por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Sus ejes son la promoción de infraestructura verde, dimensiones para una ciudad turística sostenible y la creación de biocorredores.