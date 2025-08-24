Buscan crear viviendas tuteladas para personas con discapacidad en Provincia de Buenos Aires
La diputada bonaerense Anahí Bilbao presentó un proyecto de ley para establecer un sistema de viviendas tuteladas en la provincia, con el objetivo de promover la autonomía e independencia de las personas con discapacidad.
La iniciativa, que se inspira en modelos exitosos a nivel mundial, busca evitar la institucionalización y ofrecer un entorno adaptado y con el apoyo necesario para la vida diaria.
La propuesta de la legisladora del bloque UCR + Cambio Federal define las viviendas tuteladas como unidades habitacionales individuales o compartidas, diseñadas con accesibilidad y equipamiento para las necesidades cambiantes de sus habitantes.
Además de ser un espacio físico, el proyecto contempla servicios de apoyo que incluyen:
- Asistencia y orientación para tareas cotidianas.
- Apoyo en el ejercicio de sus derechos.
- Ayuda para la participación en actividades sociales.
- Mediación para la resolución de conflictos.
- Asistencia médica en emergencias.
Según la diputada Bilbao, el proyecto se enfoca en que las personas con discapacidad puedan convivir y llevar una vida independiente en un entorno que les permita realizar sus actividades con la mayor autonomía posible.
Los requisitos para postularse a este sistema incluyen tener domicilio en la provincia de Buenos Aires, contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y no poseer una vivienda propia.
Además, los solicitantes deberán acreditar la necesidad de apoyos para una vida independiente, sin requerir una institucionalización completa.
Foto: Diputados Bonaerenses
