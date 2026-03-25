El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó en conferencia de prensa que el Gobierno nacional avanza con la concesión por 30 años del Complejo Hotelero de Chapadmalal, con el objetivo de atraer inversión privada, mejorar su infraestructura y reabrirlo al público, tras permanecer cerrado desde 2024.

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“Estamos avanzando con la concesión del histórico Complejo Hotelero de Chapadmalal”, afirmó Adorni, quien detalló que se tratará de “una concesión a 30 años” orientada a “atraer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente”.

Asimismo, señaló que la medida permitirá “reducir la carga de su mantenimiento para el Estado”.

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Según el oficialismo, la iniciativa apunta a aliviar el costo fiscal que implica sostener el predio y, al mismo tiempo, fomentar el desarrollo económico local a partir de nuevos proyectos vinculados al turismo. El plan contempla que el complejo quede disponible para el uso público bajo gestión privada.

De acuerdo a información difundida por TN, ya existirían interesados en la concesión, aunque no se brindaron detalles sobre posibles oferentes ni sobre el esquema específico de licitación.

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La privatización del complejo formaba parte de la agenda del Gobierno y tuvo como antecedente su transferencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), luego de que el Ejecutivo declarara la “innecesariedad” del espacio destinado al turismo social.

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El anuncio se produce tras una temporada 2026 en la que la Unidad Turística permaneció cerrada, y pocas semanas después de que el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, afirmara que “lo que viene” para Chapadmalal “va a ser muy bueno a partir de la inversión privada”.

En la misma línea, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había celebrado previamente el traspaso de los complejos a la AABE, con el objetivo de avanzar en su “liquidación” y transferencia a “un operador idóneo”.

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En 2024 el gobierno de Javier Milei declaró “innecesario” el mantenimiento del Complejo Turístico de Chapadmalal y del complejo de Embalse, en Córdoba, por lo que ambos permanecen cerrados desde entonces.

Fuente: con información de TN e Infobae