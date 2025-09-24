La tranquilidad del barrio Don Bosco se vio interrumpida en la madrugada del viernes cuando un Peugeot 308 gris que circulaba a gran velocidad subió a la vereda, impactó contra un Ford Ka estacionado y se dio a la fuga.

El incidente, ocurrido en las inmediaciones de Rawson entre Chaco y Misiones, quedó registrado en las cámaras de seguridad de un vecino. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido identificar al autor del hecho.

Las imágenes muestran como las 2:50 de la mañana, el vehículo embistió al Ford Ka que estaba estacionado sobre la mano derecha. Por el impacto, el auto afectado terminó golpeando contra una camioneta Partner blanca que pertenece a otro vecino de la cuadra.

Como consecuencia del siniestro, el Ford Ka sufrió graves daños materiales, entre ellos la rotura total del parabrisas, el portón del baúl y ambos paragolpes.

La damnificada relató a El Marplatense que “no me toman denuncia en la comisaría porque no hay a quién dirigirla, solamente queda notificado el incidente”. Con el seguro sucede lo mismo, “se tiene que hacer cargo de todos los daños la prestadora del dueño del auto, pero al darse a la fuga no hay quién se haga responsable".

Además, desde el COM informaron que en la zona no hay cámaras de seguridad que hayan registrado el momento del hecho, lo que dificulta la identificación del vehículo involucrado.

Por este motivo, piden la colaboración de la comunidad para poder dar con el responsable y recuperar parte de lo perdido tras este siniestro. Quienes tengan información, se pueden comunicar al 223-5827317.

