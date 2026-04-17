Una intensa búsqueda se activó en Mar del Plata para dar con el paradero de Natasha Ortega, una joven de 14 años cuyo último contacto fue el pasado 14 de abril.

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Según la información difundida por redes solidarias y fuentes policiales, la menor es buscada desde ese día y se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita localizarla.

El pedido indica que, ante cualquier información, se debe dar aviso al 911 o comunicarse con las autoridades correspondientes. La búsqueda fue impulsada por una dependencia policial local y organizaciones que colaboran en la difusión de personas desaparecidas.

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Desde los espacios que impulsan la campaña remarcan la importancia de compartir la información para ampliar el alcance y aumentar las posibilidades de encontrarla.

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