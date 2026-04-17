Activan el "alerta Sofía" para buscar a Abril, la nena desaparecida en Punta Indio

Consiste en un sistema de emergencia rápido a través del cual se difunde un afiche con información precisa del niño desaparecido, que se utiliza solamente en casos calificados como urgentes y de alto riesgo inminente. El sistema difunde de manera inmediata la imagen e información del niño a través d