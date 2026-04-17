nena desaparecida

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Mar del Plata
La joven fue vista por última vez hace tres días y solicitan la colaboración de la comunidad para aportar datos que permitan encontrarla.
La joven fue vista por última vez hace tres días y solicitan la colaboración de la comunidad para aportar datos que permitan encontrarla.
Consiste en un sistema de emergencia rápido a través del cual se difunde un afiche con información precisa del niño desaparecido, que se utiliza solamente en casos calificados como urgentes y de alto riesgo inminente. El sistema difunde de manera inmediata la imagen e información del niño a través d