Brenda Bustamante circulaba en bicicleta por la avenida Tejedor cuando llegando a la esquina de Sagastizabal fue atropellada por una camioneta que la rozó con el guardabarros derecho y le hizo perder el equilibrio. El accidente ocurrió el 29 de octubre a las 18.56.

Según denunció la víctima, “en el intento del conductor por esquivar un auto que estaba estacionado, volvió a golpear la bicicleta por detrás, provocando que saliera despedida y terminara debajo del vehículo detenido sobre la calle”.

El conductor se dio a la fuga por lo que Brenda señalo que “quiero creer que no me vio, pero pienso que compartiéndolo quizá alguien me puede ayudar a encontrarlo. Intente descifrar el logo de la camioneta y no pude de ninguna forma”.

Por el accidente, Bustamante terminó con politraumatismos y una fractura en el codo que requirió una cirugía para implantar dos clavos y un alambre.

En este contexto, comentó que “ya se solicitaron las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para intentar reconstruir el recorrido de la camioneta”. Sin embargo, publicó un video en redes sociales para pedir el apoyo de la comunidad y encontrar al conductor.

