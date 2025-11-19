Un adolescente argentino de 17 años es intensamente buscado por la Armada de Chile desde el lunes, luego de ser arrastrado por el mar en la zona de la playa Cuatro Esquinas, en la región de Coquimbo. El joven, identificado como Alejandro Cabrera Iturriaga, vivía en Chile junto a su familia desde hace un tiempo.

De acuerdo con información oficial, personal de la Autoridad Marítima de Coquimbo y un helicóptero de la Aviación Naval mantienen desde el inicio de la semana un operativo de búsqueda que abarca un extenso sector costero. La desaparición ocurrió cuando el adolescente ingresó al mar junto a sus primos pese a que, según vecinos, se trata de un sector peligroso que casi todo el año permanece con bandera roja por fuertes corrientes.

Minutos después, varios de los jóvenes comenzaron a tener dificultades para mantenerse a flote y fueron rescatados por un albañil que se encontraba en la zona y por marinos que acudieron rápidamente. Sin embargo, Cabrera Iturriaga no logró salir del agua, lo que motivó el inmediato aviso a las autoridades y el despliegue del operativo actual.

“Me saqué la ropa y me fui a salvarlo. Avanzo unos 10 metros y veo al primer niño tragando agua. Lo saco y vuelvo por los demás”, relató Francisco Boldo, el albañil que logró rescatar a parte del grupo, en diálogo con el medio local Meganoticias.

Las tareas de búsqueda se extienden desde Playa Blanca hasta la caleta de Peñuelas y continuarán durante los próximos días, mientras las autoridades mantienen el rastrillaje con apoyo aéreo y marítimo.

Fuente: NA