La senadora nacional Patricia Bullrich presentó hoy de forma anticipada su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, en un movimiento que se interpreta como una señal política en medio de la controversia que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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La presentación se concretó más de dos meses antes del plazo legal previsto para el 31 de julio y ocurre en un contexto marcado por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre Adorni, quien aún no difundió su declaración jurada.

El gesto de Bullrich se produce luego de que la propia legisladora le reclamara públicamente al funcionario la presentación de ese documento. Según trascendió, la decisión buscó enviar un mensaje directo para que el jefe de ministros transparente su patrimonio y reduzca el impacto político del caso sobre el Gobierno.

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La jugada también generó repercusiones en el entorno del presidente Javier Milei, quien había asegurado que la declaración jurada de Adorni se conocería en el corto plazo, algo que hasta el momento no ocurrió.

Incluso, el propio jefe de Gabinete había señalado días atrás que la senadora “lo spoileó” al anticipar la presentación, aunque desde entonces no hubo definiciones sobre cuándo se hará pública su documentación.

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En paralelo, dentro de La Libertad Avanza surgieron cuestionamientos hacia Bullrich por la decisión, que algunos sectores interpretaron como un gesto que expone tensiones internas en el oficialismo.

Fuente: con información de Noticias Argentinas