La senadora Patricia Bullrich se refirió a las denuncias que involucran al jefe de Gabinete Manuel Adorni y pidió no anticipar condenas, al remarcar la importancia de respetar el principio de inocencia.

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Durante una actividad en Córdoba, Bullrich señaló que el Gobierno mantiene una postura clara frente a este tipo de situaciones: no intervenir en causas judiciales y dejar que sea la Justicia la que determine responsabilidades. En ese sentido, afirmó que “no queremos declarar culpable a nadie si no lo hace la Justicia”

Si bien reconoció que el caso genera impacto dentro del oficialismo y que Adorni “está muy tocado”, evitó hacer una defensa cerrada y se mostró cautelosa respecto a su situación. También destacó que el presidente decidió sostenerlo en el cargo mientras avanza la investigación.

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Bullrich insistió en que el proceso debe seguir su curso institucional y expresó confianza en que serán los jueces quienes determinen si hubo irregularidades. Además, remarcó que el Gobierno busca mantener una línea de respeto hacia las instituciones y evitar interferencias políticas en el ámbito judicial.

Las declaraciones se dieron en medio de la repercusión por las denuncias contra Adorni, que generaron debate político y volvieron a poner en foco el funcionamiento de la Justicia y el impacto de estos casos en la gestión nacional.

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