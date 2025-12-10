Para este jueves 11 se confirmaron en Mar del Plata cuatro estrenos, además de un reestreno. La principal es Bugonia, nuevo film de Yorgos Lanthimos con Emma Stone, y además hay que sumas tres novedades como la mexicana Dreams, la nacional Desbarrancada, la terror Noche de paz, noche de horror y el reestreno de Kiki, entregas a domicilio de Hayao Miyazaki.

Bugonia dirigida por Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis.

-Convencidos de que la presidente de una poderosa corporación es en realidad una alienígena empeñada en destruir la Tierra, dos jóvenes obsesionados con teorías conspirativas deciden secuestrarla. Así se desencadena esta nueva versión del film coreano Save the Green Planet, que retoma su premisa desde una mirada renovada.

Dreams dirigida por Michel Franco, con Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend.

-Un bailarín mexicano, decidido a perseguir sus sueños en San Francisco, cruza la frontera convencido de que la mujer adinerada con la que mantiene un apasionado romance lo apoyará. Pero mientras él avanza en su búsqueda personal, la tensión entre la ambición, el amor y las duras exigencias de la realidad revela la verdadera naturaleza de su vínculo.

Desbarrancada dirigida por Guadalupe Yepes, con Carla Pandolfi, Luis Machín, José María Monje.

-En la Argentina de 1977, Gina lucha desesperadamente por quedar embarazada de su esposo Carlos, un empresario ligado a negocios turbios con la dictadura. Mientras encuentra cierto alivio en sus cabalgatas, una atracción inesperada la conduce a convertirse en amante del petisero del club. Su aparente refugio se desmorona cuando la armada secuestra a su mejor amiga.

Noche de paz, noche de horror dirigida por Mike P. Nelson, con Rohan Campbell, Ruby Modine, Mark Acheso.

-Tras presenciar de niño el asesinato de sus padres a manos de un hombre disfrazado de Papá Noel, un joven crece marcado por el trauma. Años después, decide enfundarse él mismo el traje rojo y emprender una violenta cruzada contra quienes estuvieron detrás de aquel crimen. Se trata de una reinterpretación del clásico Noche de paz, noche de muerte (1984).

Kiki, entregas a domicilio dirigida por Hayao Miyazaki.

-A los 13 años, Kiki inicia el tradicional año de entrenamiento lejos de casa que toda bruja debe atravesar. Acompañada por su inseparable gato Jiji, surca los cielos mientras descubre qué significan realmente la independencia, la responsabilidad y la amistad. En ese viaje conocerá a Tombo, un nuevo amigo con quien vivirá aventuras que pondrán a prueba su crecimiento personal.

