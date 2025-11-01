De cara a la temporada de verano 2025-2026, el presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Guillermo Rossi, manifestó a El Marplatense un panorama optimista en base a las consultas y movimientos que se vienen registrando en el sector inmobiliario.

Rossi señaló a este medio que desde el Colegio mantienen buenas expectativas para los próximos meses y destacó que el pico de demanda suele registrarse en noviembre, lo que permitirá tener un parámetro más claro sobre cómo se desarrollará la temporada.

Según explicó, el Colegio de Martilleros decidió adelantar la sugerencia de valores de alquiler ante el interés anticipado de los turistas. En ese sentido, sostuvo que los precios se mantienen dentro de los rangos recomendados y que, si los operadores inmobiliarios y los propietarios actúan con prudencia, la ciudad podría tener una temporada similar a la del año pasado, con niveles de ocupación estables y sostenidos.

Rossi remarcó la importancia de la colaboración de los propietarios en mantener valores razonables y competitivos, ya que el éxito del verano dependerá en gran medida de esa actitud. “La clave está en cuidar los precios y acompañar con responsabilidad desde todos los sectores del turismo”, expresó el dirigente.

Con estas proyecciones, el Colegio de Martilleros confía en que Mar del Plata volverá a ser uno de los destinos más elegidos del país durante el verano, consolidando su atractivo por la variedad de propuestas y la calidad de sus servicios.

