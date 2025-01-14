Comienza el recambio de quincena: 2287 autos hacia la costa
Así lo detectó AUBASA tanto por Autovía 2 como por Ruta 11.
Así lo detectó AUBASA tanto por Autovía 2 como por Ruta 11.
El presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Guillermo Rossi, aseguró que las perspectivas para la próxima temporada son positivas y pidió mantener la prudencia en los precios de alquileres para sostener la demanda.
Desde la secretaría de Cultura informaron que ya está abierta la recepción de proyectos de espectáculos para realizarse durante las vacaciones de verano.