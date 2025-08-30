El US Open ya comenzó a desarrollar su segunda semana de actividad donde el cuadro de dobles toma un protagonismo más importante y ahí, el marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers, son candidatos a tener un buen certamen.

Después de casi dos meses de inactividad por una lesión del europeo, esta mañana volvieron al ruedo con un buen partido ante los serbios Miomir Kecmanovic y Hamad Medjedovic. El triunfo se consumó por 6-4 y 7-6 (2) luego de 1 hora y 10 minutos de juego.

Volver a la competencia era todo un desafío y más aún cuando llevaban cierto tiempo sin hacerlo de manera oficial, pero la difernecia estuvo en los puntos de quiebre. Con uno en la primera manga les alcanzó para cerrar el parcial, pero en el segundo hubo uno por lado por lo que terminaron en el tie break.

Pudieron contrarrestar a lo largo del partidos lo 11 aces de los serbios junto con los 36 winners (Zeballos y Granollers tuvieron 34); pero menos errores no forzados (7 contra 10).

Ahora los rivales que tendrán para la segunda ronda del torneo serán los estadounidenses Mackenzie McDonald y Ethan Quinn con el desafío que siempre representa enfrentar a una dupla local.

De todas maneras, los quintos pre-clasificados del cuadro tienen intenciones de tener una larga semana de competencia para ganar puntos importantes pensando en permanecer bien alto en el ranking internacional para asegurarse un lugar en las ATP Finals de la temporada.