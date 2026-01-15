Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas acusados de haber cometido un robo agravado bajo la modalidad “entradera” en el barrio San Carlos, donde resultaron víctimas dos jubilados de 81 y 86 años, quienes fueron golpeados y maniatados dentro de su vivienda. El hecho había ocurrido el 11 de enero y derivó en una investigación que permitió identificar y capturar a los sospechosos.

Según el parte policial, los delincuentes ingresaron encapuchados y armados, forzando una puerta balcón. Una vez dentro, redujeron a las víctimas y se apoderaron de 17 mil dólares, para luego darse a la fuga. De acuerdo a la pesquisa, los autores mantenían comunicación telefónica con una tercera persona para coordinar el ilícito.

Las detenciones se concretaron tras una minuciosa tarea investigativa, que incluyó el análisis de cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Así, se logró establecer la ubicación del vehículo utilizado en el hecho, un Peugeot 208 blanco, detectado en Sarmiento al 1800. Con esa información, personal del GTO de distintas comisarías montó una vigilancia discreta y, cerca de las 00.40 del 14 de enero, procedió a la aprehensión de los imputados.

Los detenidos fueron identificados como un hombre de 31 años, turista proveniente de Lomas de Zamora, señalado como presunto jefe de la banda —dato que habría surgido del acento reconocido por una de las víctimas—, y un joven de 21 años, domiciliado en Mar del Plata.

Durante el procedimiento se secuestraron $300.000 en efectivo, cuatro teléfonos celulares (dos iPhone y dos Samsung), dos gorras —una de ellas perteneciente a una de las víctimas— y el Peugeot 208, que presentaba dominio apócrifo y registraba pedido de secuestro activo desde el 7 de octubre de 2025 por la Comisaría Quinta.

En tanto, el fiscal Moyano, de la UFIJE N°13, dispuso la notificación de formación de causa por Robo Agravado (entradera) y Encubrimiento, además de las actuaciones de rigor y el traslado de los imputados a sede tribunalicia.

Por otra parte, este miércoles se llevó a cabo un allanamiento en un departamento de Sarmiento al 2100, realizado por personal de la Comisaría Novena y el GTO, tras establecerse que allí funcionaba el domicilio transitorio de uno de los acusados. En el lugar se secuestraron 11 tarjetas de débito, tres iPhone, una computadora portátil, un cuaderno con anotaciones de números de tarjetas y montos, una pistola de aire comprimido, cinco cartuchos intactos calibre 9 mm, cuatro juegos de llaves, herramientas de mano, una mochila negra con detalles rojos y una bermuda negra.

La Fiscalía avaló lo actuado y ordenó el legal secuestro de todos los elementos, que serán incorporados a la causa en curso.

