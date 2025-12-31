Un abogado de 53 años fue asesinado a puñaladas en su casa y por el crimen detuvieron a su vecino. El ataque ocurrió este martes en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown.

La víctima, Emilio Ramón Ozorio, vivía solo en una propiedad ubicada sobre la avenida Alsina al 2000. Según confirmaron fuentes policiales, tenía una herida de arma blanca. Los investigadores creen que el crimen ocurrió en el contexto de un robo.

Personal de la comisaría segunda de Burzaco llegó al lugar luego de un llamado al 911. Al ingresar, constataron que no había signos de violencia en puertas ni ventanas.

El crimen ocurrió en una casa ubicada sobre la avenida Alsina, en Burzaco. (Foto: captura Google Street View).

Durante el relevamiento de la escena, la Policía encontró un bolso con un criquet, un destornillador y una barreta sobre un sillón en el living. Todos estos elementos fueron secuestrados y están bajo análisis.

Con el correr de las horas, las cámaras de seguridad de la zona llevaron a las autoridades a realizar un allanamiento, donde detuvieron a un sospechoso. Se trata de un vecino de la víctima, E.J.R.A., de 29 años, quien sería uno de los autores del crimen.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 2 de Almirante Brown, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que ordenó el trabajo de la DDI para levantar pruebas en la casa y reconstruir los últimos movimientos de Ozorio.

Fuente: TN