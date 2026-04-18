Por Marcelo Gobello

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A mediados de abril de 1971, el mundo del rock se sacudía con un sonido de guitarra seco, directo y revolucionario. Era el estreno de "Brown Sugar", primero lanzada en simple y que luego abriría el icónico álbum Sticky Fingers, disco que inauguró la etapa más brillante de los Rolling Stones y su propio sello discográfico. Sin embargo, detrás de esa energía festiva se escondía una de las letras más espinosas de la cultura popular.

La historia de "Brown Sugar" nos traslada a diciembre de 1969, a los legendarios Muscle Shoals Sound Studios en Alabama. En una sesión relámpago de apenas tres días, los Stones registraron una tríada histórica: "Wild Horses", "You Gotta Move" y, por supuesto, el tema que nos ocupa. Fue allí donde Keith Richards, usando su Fender Telecaster en afinación de Sol abierto (Open G) y sin la sexta cuerda, cinceló el riff que se convertiría en el ADN de la banda. La sesión contó con el piano boogie-woogie del local Jim Dickinson y, más tarde, se coronaría con el sucio y punzante solo de saxo de Bobby Keys. Debido a conflictos legales con su antiguo manager, Allen Klein, la canción quedó guardada en un cajón durante casi un año y medio hasta su lanzamiento oficial en 1971.

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Mucho se ha especulado sobre quién inspiró la letra. La candidata más firme siempre ha sido la cantante Claudia Lennear, una de las "Ikettes" de Ike & Tina Turner, a quien Jagger conoció en la gira del 69. Sin embargo, las sombras de Marsha Hunt (madre de la primera hija de Mick) también sobrevuelan la composición. Jagger, con su habitual ambigüedad, siempre prefirió definirla como un "cóctel" de sus experiencias y la oscura literatura sureña.

A pesar de ser un éxito global, la letra de "Brown Sugar" es un campo minado. Jagger condensa en tres minutos referencias crudas a la esclavitud, los azotes en las plantaciones, la violencia sexual y el uso de drogas (el término era también argot para la heroína). Con el paso de las décadas, la sensibilidad cultural cambió y el propio Jagger admitió que hoy no podría escribir algo así: "Probablemente me censuraría a mí mismo", confesó en los años 90. Esta tensión culminó en octubre de 2021, cuando la banda decidió retirar el tema de su repertorio en vivo durante la gira No Filter, marcando el fin de una era para una canción que, por su riff, es gloria pura, pero por su letra, un recordatorio de tiempos que el rock ya no quiere celebrar.

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Para los amantes de las rarezas, existe una versión alternativa grabada durante el cumpleaños de Keith Richards en 1970 que cuenta nada menos que con la guitarra de Eric Clapton, una pieza de colección que muestra una cara mucho más blusera de este clásico inoxidable y, a la vez, cuestionado.