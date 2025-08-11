En las últimas competencias de natación del día, la delegación argentina logró una nueva medalla para el país. Esta vez, en los 4x100 libres femeninos se quedaron con el bronce y además, la primera presea para Mar del Plata.

Dentro del equipo nacional estuvo presente Lucía Gauna que fue la encargada de cerrar la competencia siendo el último relevo y tuvo una dura pelea para terminar en el tercer lugar.

En una dura lucha por el segundo lugar, hubo tres equipos muy parejos, pero lejos de lo que logró Brasil que se quedó con el oro con un registro de 3:44.03 minutos que se transformó también en el nuevo récord Panamericano Junior.

Argentina peleó con México y Colombia por la plata y el bronce. Las norteamericanas pudieron ocupar el segundo puesto y el tercero, entonces fue para Argentina con un registro final de 3:48.76 minutos.

La primera en ingresar al agua fue la flamante campeona Panamericana Junior Agostina Hein, luego la siguieron Magdalena Portela, Malena Santillán y el sprint final para la marplatense Lucía Gauna. Comenzó sus 100 metros en el cuarto puesto y pudo superar a Colombia para darle una medalla a Argentina.

El plato fuerte eran los 4x100 metros libres masculinos donde el equipo argentino tenía entre sus integrantes a Ulises Saravia y Matías Chaillou pero durante toda la competencia no pudieron pelear por las medallas y cruzaron la meta en la quinta colocación con un tiempo de 3:22.15 minutos.

El triunfo fue nuevamente para Brasil con récord Panamericano Junior en 3:18.36 minutos seguidos de Venezuela y Trinidad y Tobago que completaron el podio del primer día de acción.