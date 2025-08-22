En el último día de acción de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, el atletismo marplatense volvió a sumar una medalla. Esta vez de la mano de una nueva prueba de campo como el salto con garrocha donde Agustín Carril fue bronce.

En una competencia muy reñida, el representante de Mar del Plata, tuvo un primer salto positivo en 4.80 metros y después apostó directamente por los 5 metros que superó en el segundo intento. Si bien fue por más, no pudo superar los 5.10 en los tres intentos que tuvo.

Con ese registro tenía que esperar que nadie llegue a esa altura y tuvo que esperar principalmente a Livan Torres de Cuba que había superado los 4.90. Pero no pudo llegar a 5 metros en sus tres intentos y el bronce le correspondió al marplatense.

El oro, en tanto, fue para el venezolano Ricardo Montes que estuvo en una marca de 5.45 metros, mientras que la de plata fue para el brasilero Andreas Kreiss (5.10).

DOS MARPLATENSES EN LOS 3.000 CON OBSTÁCULOS

La primera competencia fue la femenina donde Joaquina Dura intentó sostenerse en el ritmo de las tres primeras durante el primer tramo de la misma pero de a poco empezó a luchar por el cuarto puesto. El sprint final fue muy duro para todas las atletas y la marplatense cayó al sexto lugar en el que cruzó la meta con un registro de 11:07.66 minutos.

El oro fue para una peruana Verónica Huacasi que tuvo un gran ritmo para completar el recorrido en 10:20.55 minutos. El podio lo completaron la colombiana Laura Camargo (10:42.47) y la mexicana Sofía Peña (10:44.15).

Luego fue el momento de los caballeros que tuvieron incluso un ritmo superior marcado por el cubano Oleisy Ferrer que se quedó con la medalla de oro. El marplatense Leonardo Guerrero no pudo ir en búsqueda de las medallas, sino que trató de buscar la mejor posición y tiempo posible.

En ese contexto, cruzó la meta séptimo detrás de su compatriota Salvador Lucero con un tiempo final de 9:23.63 minutos.

El cubano Ferrer marcó el nuevo récord panamericano junior con 8:54.20; mientras que Brasil y México completaron el podio con Mateus de Alencar (8:57.82) y Roberto Márquez (9:02.34); respectivamente.