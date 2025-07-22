Mar del Plata en los ASU 2025: se despidió la delegación
El Comité Olímpico Argentino (COA) hizo el Acto de Entrega de la Bandera Argentina y la despedida de Delegación. Habrá 17 deportistas marplatenses. Conocé quienes son.
El Comité Olímpico Argentino (COA) hizo el Acto de Entrega de la Bandera Argentina y la despedida de Delegación. Habrá 17 deportistas marplatenses. Conocé quienes son.
La marplatense se consagró campeona de Salto Triple en el Sudamericano U18 que se llevó adelante en Paraguay. Además, ganó la presea de plata en la posta 8×300 y el bronce en Salto en Alto.
Joaquina Dura pudo alcanzar el Récord Nacional siendo la atleta marplatense más destacada en el Campeonato Nacional U18 que se llevó adelante en Misiones y donde participaron 13 deportistas de la ciudad como parte de la delegación de la provincia de Buenos Aires.