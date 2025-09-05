Este sábado a partir de las 17:00 en Villa Mitre (Lamadrid 3870) los investigadores Julio Neveleff y Miguel Monforte darán una charla sobre el cine como patrimonio cultural de Mar del Plata, la cual tendrá carácter abierto y gratuito.

Basados en la investigación que los llevó a editar el libro Mar del Plata es cine. De los pioneros a 2024, en la charla se pondrá de manifiesto la expresión pintoresquista del cine hecho en Mar del Plata, aquel de la postal turística que sólo ciñe su mirada al paisaje.

Teniendo en cuenta que se considera patrimonio cultural al conjunto de bienes, tanto materiales como inmateriales, que una sociedad hereda, protege y transmite a las futuras generaciones, como expresión de su identidad y conexión social, los expositores harán un repaso histórico sobre la influencia del cine en la ciudad.

Además, se abordarán aquellas películas realizadas en la ciudad que posibilitan otras miradas, incluidas la de los numerosos realizadores locales, con sus inquietudes y necesidades.

El repaso será desde los orígenes mismos del cine hasta nuestros días, no solo en la vida social y cultural local, sino también en su proyección e instalación en el imaginario colectivo nacional e inclusive internacional.

