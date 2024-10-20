Franco Colapinto sigue adelante con su aventura en la Fórmula 1, esta vez en el GP de Estados Unidos, con otra carrera magistral. La cuarta cita del piloto argentino extendió sus buenas actuaciones de Italia, Azerbaiyán y Singapur, esta vez en el circuito de las Américas (COTA), en Austin.

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Tras un arranque frenético de la carrera principal, el pilarense -que salió 15°-, llegó en el puesto 10° para volver a sumar puntos, por segunda vez desde que empezó este camino en la máxima categoría.

Antes de bajarse del auto, Colapinto se asombró de la enorme presencia argentina en el circuito de Austin. "Es una locura la cantidad de argentinos que hay en la tribuna. Brasil va a ser una locura. Dios mío. Hay tantos, es una locura", comentó por radio, ilusionado con lo que vivirá, seguramente, el primer fin de semana de noviembre en Sao Paulo.

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En tanto, Ferrari hizo el 1-2 con Charles Leclerc como el gran ganador, seguido de su compañero de equipo Carlos Sainz Jr. El podio lo completó Lando Norris, pero tras ser penalizado por cinco segundos por haberlo superado al neerlandés por fuera de los límites de la pista. De esta manera, Max Verstappen recuperó el lugar con su Red Bull.

El campeonato no tendrá descanso con su segunda carrera al hilo en América y el próximo fin de semana el gran circo correrá en México. El Autódromo Hermanos Rodríguez es otro escenario desconocido para Franco Colapinto, quien afrontará un venidero desafío.

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A su vez, en las redes sociales el equipo del piloto argentino, Williams, destacó su labor y también la de su compañero Alex Albon. “Franco consigue una gran actuación que le permite terminar en la décima posición. Alex termina el día en la decimosexta posición tras sufrir daños al principio de la carrera”, manifestaron.