A pocos días del inicio del ciclo lectivo, la titular del Consejo Escolar afirmó que en Mar del Plata “el inicio de clases está garantizado” desde el punto de vista edilicio y organizativo. Según explicó a El Marplatense, durante todo el verano se llevaron adelante tareas de mantenimiento y obras prioritarias para asegurar el funcionamiento de los establecimientos.

“Probablemente, por razones ajenas a lo que tiene que ver con el trabajo del Consejo Escolar y porque está el paro del día 2, puede haber alguna dificultad en el inicio, pero no por cuestiones que tengan que ver con la infraestructura o la organización de las escuelas”, señaló.

Durante el receso se trabajó especialmente en la reparación de sanitarios, arreglos por hechos de vandalismo y ejecución de obras aprobadas en diciembre que se concretaron en enero. “Con todas estas tareas podemos decir que las escuelas están en condiciones de iniciar en su totalidad”, sostuvo.

No obstante, reconoció que aún quedan mejoras pendientes. “No podemos decir que está todo completo. Siempre queremos que las escuelas estén mejor, pero muchas intervenciones se realizan por etapas, sobre todo en techos, electricidad y reparaciones que demandan continuidad, aunque no impiden el normal dictado de clases”, precisó.

En paralelo, el Consejo Escolar avanzó con tareas preventivas en sistemas de calefacción. Se relevaron calderas, bombas y radiadores para planificar el encendido programado a partir de abril y evitar inconvenientes durante los meses más fríos.

“En definitiva, lo que es el inicio de clases para el distrito está garantizado”, concluyó Bracciale.